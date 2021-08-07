جهاز شاومي اللوحي Mi Pad 5 قادم قريباً – وهذه أبرز مواصفاته!

شركة شاومي باتت مؤخراً الشركة الأكثر مبيعاً للهواتف الذكية حول العالم وفقاً لبعض التقارير، لكنها لا تصنع الهواتف الذكية فقط بل لها أيضاً خط إنتاج للأجهزة اللوحية لمن لا يعلم، ومن أجهزتها اللوحية المنتظرة جهاز شاومي Mi Pad 5.

جهاز شاومي اللوحي Mi Pad 5 لم يتم الإعلان عنه حتى الآن وإنما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في يوم 10 أغسطس المقبل على الأرجح.

شاومي قامت بكشف بعض الأشياء والجوانب حول جهازها اللوحي القادم من ذلك بعض المنشورات الاستباقية الدعائية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo.

شاومي مثلاً ذكرت في إحدى منشوراتها المصورة صورة للجهاز المنتظر مع قلم للكتابة والرسم، ولا يعرف إن كان الجهاز سيأتي مع القلم في نفس العلبة أم سيباع بشكل منفرد.

بجانب الجهاز الأساسي، سيكون هناك نسخة أرخص لايت Lite ونسخة أغلى بمواصفات أعلى برو Pro، وكلها سوف تأتي بشاشة 10.9 إنش بمعظل تحديث 120 هيرتز.

النسخة العادية والبرو ستأتي بمعالج سنابدراغون 870 أما النسخة اللايت فسوف تأتي بمعالج سنابدراغون 860، وسوف تكون الكاميرا أشبه بشكلها في هواتف Mi 11.

بجانب ذلك، سوف تفوم شاومي بالكشف عن هاتفها الرائد Mi mix 4 بجانب الأجهزة اللوحية الأخرى في نفس المؤتمر.