«شاومي» تتصدر سوق الهواتف الذكية لأول مرة

تفوقت شركة “شاومي Xiaomi” الصينية في شهر يونيو الماضي على شركتي “سامسونغ” و”آبل” في مبيعات الهواتف الذكية في العالم، وذلك لأول مرة.



وبحسب ما نقلت وكالة أنباء “تاس” عن تقرير لشركة أبحاث متخصصة في متابعة سوق الهواتف الذكية، فإن مبيعات Xiaomi ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 26%، وفي ظل ذلك استحوذت الشركة الصينية على 17.1% من إجمالي عدد الهواتف الذكية المباعة على مستوى العالم.

ووفقا للبيانات فقد بلغت حصة شركة “سامسونغ” 15.7% من سوق الهواتف الذكية العالمية في يونيو الماضي، فيما شكلت حصة شركة “أبل” 14.3%.

وعلق الخبير في شركة “كاونتربوينت”، تارون باثاك، على ذلك قائلا:”منذ تراجع شركة Huawei، بذلت Xiaomi جهودا متسقة وحازمة لسد الفجوة التي أحدثها هذا التراجع”.

بالإضافة إلى ذلك، يربط الخبراء النمو السريع في مبيعات Xiaomi بسبب الحد من توريد هواتف “سامسونغ” الذكية إلى السوق الصينية، إلى جانب تعليق إنتاج هواتف “سامسونغ” في فيتنام، في ظل موجة وباء كورونا الجديدة.

لكن الخبراء يتوقعون عودة “سامسونغ” إلى المركز الأول في سوق الهواتف الذكية بعد الوباء.

