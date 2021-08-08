تسريب أبرز وأهم مواصفات هاتف سامسونج المنتظر جالكسي Z Fold 3

خلال الأسابيع القليلة الماضية استطعنا أن نضع أيدينا على عدد هائل من التسريبات الخاصة بهواتف سامسونج القابلة للطي القادمة جالكسي Z Fold 3 وجالكسي Z Flip 3 والمتوقع الإعلان عنهم بشكل رسمي خلال حدث سامسونج Unpacked في يوم 11 أغسطس القادم.

ولكن اليوم حصلنا على معلومات في غاية الأهمية والتي استطعنا من خلالها معرفة أبرز مواصفات هاتف سامسونج المنتظر جالكسي Z Fold 3 ورأينا أنه من الضروري أن نشارككم إياها.

على كل حال مصدر هذه التسريبات كان موقع WinFuture الألماني، والتي يتضح لنا من خلالها أنه بلغ طول الهاتف 158.2 مم ويبلغ سمكه 6.4 مم فقط، بينما بلغ عرض الهاتف 128.1 مم أثناء فتح الهاتف.

هذه القياسات الجديدة تعني أن هاتف جالكسي Z Fold 3 سيكون أصغر قليلاً في الحجم من جالكسي Z Fold 2، بالإضافة إلى ذلك سيكون وزنه أخف قليلاً مقارنة بهاتف جالكسي Z Fold 2، حيث بلغ وزن الهاتف الجديد 271 جرام فقط.

بالنسبة إلى عنصر المتانة وقوة التحمل، فإن هاتف جالكسي Z Fold 3 قادر على التحمل ما يصل إلى 200.000 عملية طي دون مشكلة. ويمتاز الهاتف بشاشتين، شاشة الغطاء الأولى قياس 6.2 بوصة والتي تعمل بمعدل تحديث 120Hz ودقتها 2260*832. أما بالنسبة للشاشة القابلة للطي فقياسها 7.6 بوصة بدقة عرض 2208*1768 وشاشة الغطاء ذات حماية Gorilla Glass Victus.

أما بالحديث عن المواصفات الداخلية فمن المتوقع أن يحتوي الهاتف على شريحة كوالكم سناب دراجون Snapdragon 888، جنباً إلى جنب مع 12 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي، بينما خيارات التخزين ستكون عبارة عن 256 أو 512 جيجابايت.

التسريبات تؤكد على أن وجود كاميرا أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.8، وكاميرا سيلفي أخرى بدقة 10 ميجابيكسل. بالنسبة للكاميرات الخلفية فستكون عبارة عن وحدة تصوير ثلاثية وجميعها عبارة عن مستشعرات بدقة 12 ميجابيكسل.

جدير بالذكر أن هاتف سامسونج المنتظر Galaxy Z Fold 3 يدعم نظام صوت استريو من Dolby Atmos ودعم لقلم S-Pen مع تصنيف عالي IPX8 للحماية من الماء والغبار، وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4400 ميللي أمبير في الساعة. بالنسبة لألوان الهاتف فهي أخضر فانتوم أو أسود فانتوم أو فضي فانتوم.