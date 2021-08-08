قبل إطلاق ايفون 13 – هل بيع الايفون القديم الآن فكرة جيدة؟

هواتف ايفون 13 سوف يتم الإعلان عنها وإطلاقها خلال شهر سبتمبر القادم، وهناك الكثير من مستخدمي الايفون الذين يودون بيع هواتفهم القديمة والترقية إلى الإصدارات الأحدث ويتساءلون عن جدوى بيع الايفون القديم الآن.

أنسب وقت لبيع الايفون القديم!

إذا كنت تتساءل عن أفضل موعد لبيع الايفون القديم، فاعلم أن ذلك هو الآن أي الفترة التي تسبق الإعلان عن سلسلة الايفون الجديدة.

بمجرد الإعلان عن السلسلة الجديدة من ايفون، سوف تنخفض أسعار الإصدارات السابقة بدرجات متفاوتة. ابل تفعل هذا بنفسها وتقوم بخفض الأسعار الرسمية للايفون في متاجرها وهذا بالطبع ينعكس على سوق هواتف الايفون المستعملة التي يكون فيها الانخفاض أكبر.

لذا، لتلافي خسارة قيمة أكبر لهاتف الايفون الخاص بك بفرض أنك تود شراء أحدث الإصدارات القادمة ايفون 13 يمكنك أن تبيع هاتفك الآن.

إذا كنت تود شراء إصدار هاتف ايفون جديد لكن ليس بالضرورة الإصدارات الأحدث القادمة أي ايفون 13، يجب أن تتمهل قليلاً وتنتظر حتى صدور سلسلة ايفون 13 التي بدروها ستخفض أسعار الإصدارات الأخرى من الايفون ولو كانت جديدة.

أي بشكل عام، هذا الوقت هو أفضل وقت لبيع الايفون القديم، أما أفضل وقت للشراء فهو الذي يلي إصدار السلسلة السنوية لأنك ستحصل على أحدث إصدار موجود أو الإصدار الأقدم بسعر أرخص مما هو عليه الآن.

أفضل وسيلة لبيع هاتف الايفون القديم

هناك عدة طرق لبيع هاتف الايفون القديم الخاص بك، لكن أفضلها أن تقوم أنت ببيع الهاتف بنفسك إلى شخص آخر سواء من دائرة الأصدقاء والمعارف أو من خلال مواقع بيع الأجهزة المستعملة أو عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.



هذا سوف يضمن لك الحصول على السعر الذي ترضيه للجهاز دون أن يتم بخس ثمنه أو تقدير سعره بأقل مما هو عليه.

هناك طرق أخرى، مثل بيع الجهاز لمحلات ومتاحر بيع الهواتف المستعملة التي بدروها تقوم ببيعها لآخرين في مقابل عمولة أو هامش ربح بين سعر البائع والمشتري.

أما الطريقة الثالثة، فهي برامج الاستبدال التي توفرها ابل Apple Trade-in في بعض الدول عن طريقها بشكل رسمي أو من خلال وكلائها المعتمدين وهي تتيح لك استبدال إصدار ايفون قديم بآخر جديد بعد تسعير الايفون القديم ودفع فارق السعر.