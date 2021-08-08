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أفعى برأسين تصبح حديث الشارع في ألمانيا

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ أحد مربي الأفاعي في ألمانيا زوار قناته على يوتيوب بعرضه فيديوهات لأفعى برأسين ولدت في منزله قبل حوالي 3 أشهر.

وقال ستيفان بروجامر الذي يعيش في بلدة فيلينجن شفنينجن الواقعة في ولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا إنّ ولادة أفعى برأسين أمر نادر للغاية.

وأشار إلى أنّ الأفعى تتمتع بصحة جيدة، وأكدّ أنّ مقاطع الفيديو الخاصة بها تحظى برواج كبير على الإنترنت.

وأوضح ستيفان في أحد الفيديوهات طريقة إطعام الأفعى، وقال إنّ غذائها يتكون من فأر أبيض لكل رأس.

يشار إلى أنّ رواد مقاطع الإنترنت أبدوا استغرابهم من الأفعى الجديدة التي أطلقوا عليها اسم وحش الهيدرا تيمناً بالوحش المذكور في الأساطير اليونانية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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