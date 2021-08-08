هاتف مميز من موتورلا بقدرات تصويرية خارقة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفٍ جديدٍ بكاميرا بدقة 108 ميغا بيكسل أطلقت عليه Motorola Edge S Pro.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 870 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة وجودة عرض Full HD Plus، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و16 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 6، 8، 12، أما السعة التخزينية فستكون 128 أو 256 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن سعر الهاتف الذي ستطرحه في الأسواق العالمية يوم 10 أغسطس الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية