هواوي تسجل براءة اختراع جديدة لهاتف قابل للتمدد

في الوقت الحالي هناك بعض الشركات التي تعمل بشكل رسمي على تطوير هواتف قابلة للتمدد، وكانت أبرز هذه الشركات هي LG ولكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة بعدما قررت إغلاق خطوط انتاجها للهواتف الذكية، وبهذا الشكل تتصدر القائمة شركة اوبو بفضل هاتفها الرائد Oppo X 2021.

ولكن يبدو أن شركة أوبو لن تكون الوحيدة، حيث ظهرت بعض الشائعات على الإنترنت أن شركة هواوي هي الأخرى تعمل على هاتف قابل للتمدد.

من خلال التقرير الذي حصلنا عليه من موقع LetsGoDigital فيبدو أنه تم تسجيل براءة اختراع جديدة في شهر يناير من عام 2021 والتي لم يتم نشرها منذ ذلك الحين إلا خلال الشهر الجاري والتي تضمنت بعض المفاهيم الجديدة والمختلفة في تصميم الهاتف.

يبدو أن شركة هواوي تعمل على تطوير هاتف قابل للتمدد بشاشة OLED بلاستيكية كبيرة حول واجهته الرئيسية والتي ستغطي حوالي أربعة أخماس الجزء الخلفي. هذا يعني أن الجزء الخلفي الذي لا تشغل الشاشة أي شيء من مساحته سيكون مناسب لمجموعة الكاميرات الخلفية.

هاتف هواوي القابل للتمدد سيحتوي على شاشة قياسها 6.5 بوصة بشكل قياسي والتي يمكن تمددها لتبلغ قياس 11 بوصة تقريباً أثناء العرض الكامل وبهذا الشكل يصبح الهاتف قريب جداً من حجم الحواسيب اللوحية الصغيرة.

على كل حال لا يزال هناك الكثير من العمل أمام الشركات الكبرى من أجل إنتاج هاتف قابل للتمدد يُمكن بيعه للمستهلك. نتوقع أن هاتف Oppo X 2021 هو أقرب هاتف قابل للتمدد يمكن استخدامه في الوقت الحالي، ومع ذلك لا يزال هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجهه فيما يتعلق بالمتانة وكيفية التخلص من التجاعيد في الشاشة.

في النهاية يبدو أننا قريبين بالفعل من استخدام هواتف بحجم الجيب والتي ستصبح بحجم الحواسيب اللوحية، وهو ما فعلته بالفعل شركة هواوي من خلال سلسلة Mate X القابلة للطي.

ولكن الشركة لم تتمكن من تحقيق طموحاتها حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهواتفها القابلة للطي. ولكن يبدو أن هذا الأمر سوف يتغير في الأشهر القليلة القادمة. لا يسعنا سوى الانتظار والترقب لرؤية ما يمكن لعملاق التكنولوجيا الصيني تقديمه في سوق الهواتف الذكية.