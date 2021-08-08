صابر الرباعي يعد عشاقه بالمفاجآت.. ماذا يُحضّر خلف الكواليس؟

يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي لطرح ألبوم جديد خلال شهر سبتمبر القادم سيضم مجموعة من الأغاني المميزة منها أغاني باللهجة المصرية بالإضافة للأغاني التونسية.

وتعاون النجم التونسي في ألبومه الجديد مع عددٍ من الشعراء والملحنين أمثال هاني عبد الكريم، وليد الغزالي، وليد سعد، كريم عبد الوهاب، علي المولي، مدين وغيرهم.

ولم يكشف صابر التونسي عن اسم الألبوم ولا عن عدد أغنياته، لكنّه وعد جمهوره بمجموعة كبيرة من المفاجآت.

وكان النجم التونسي قد أطلق قبل مدّة أغنية السهرة صباحي التي جمعته بالفنان المغربي سعد المجرد، وحققت نجاحاً كبيراً.

يذكر أنّ فيديو كليب أغنية المعطف يعدّ آخر أعمال صابر الرباعي، وأغنية المعطف من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع ميشال فاضل.

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