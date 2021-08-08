طعمة يجب على الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق تجنبها

دعت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق لتجنب تناول بعض الأطعمة؛ لأنها تزيد من إفراز العرق.

وقالت غرفة الصيادلة الألمانية، إنّ الأغذية التي تضم مادة البيورين كاللحوم الحمراء، البقوليات، منتجات الصويا، القشريات، الكرنب، السبانخ، والهليون، والأطعمة الحريفة، والنيكوتين والكافيين تزيد من إفراز العرق.

ودعت الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق لإزالة الشعر بشكل مستمر، واستخدام شاي الميرمية أثناء الاستحمام، لأنّه يحتوي على تأثير مضاد للبكتريا، بالإضافة لاستخدام بودرة التلك التي تتميز بقدرتها على امتصاص الرطوبة من الجسم بشكلٍ سريع، وتخفف من التعرق.

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