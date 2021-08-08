كوالكم تطلق أول هاتف لها تحت شعار Qualcomm Insider وهو من تصنيع اسوس

في عالم التقنية استطاعت شركة كوالكم أن تثبت للجميع أنها واحدة من أفضل مصانع رقائق المعالجة الخاصة بهواتف الأندرويد، وقد ظهرت هذه الرقائق بوضوح في جميع هواتف الفلاج شيب التي رأيناها على مدار السنوات الماضية، سواء من اسوس أو سامسونج أو جوجل أو OnePlus وغيرهم الكثير.

ولكن فجأة وبدون سابق إنذار، أطلقت شركة كوالكم هاتف جديد، وهو أول هاتف ذكي على الإطلاق يحمل علامة كوالكم، والذي أطلق عليه لقب Qualcomm Insiders.

ولكن دعونا نلفت نظركم هنا إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن شركة كوالكم لم تكن هي المسؤولة عن تصنيف هذا الهاتف، وإنما كان الأمر كله في يد شركة اسوس. نعم، اسوس هي من قامت بتطوير هاتف كوالكم الجديد، والدليل على ذلك أن الهاتف يشبه إلى حد ما نفس هاتف شركة اسوس الرائد ROG Phone 5 ولكن مع بعض التحسينات في عدة نواحي.

بالإضافة إلى ذلك سوف تقوم شركة كوالكم بإطلاق إحدى سماعات الأذن اللاسلكية مع الهاتف ومجموعة من بعض الملحقات الإضافية وكل هذا بقيمة 1499$ – ياله من مبلغ! ولكن دعونا نعود مرة ثانية إلى هاتف Qualcomm Insider والذي وكما ذكرنا للتو يشبه إلى حد كبير هاتف ASUS ROG Phone 5 في المواصفات.

يحتوي هاتف كوالكم الجديد على شريحة سناب دراجون Snapdragon 888 وذاكرة رامات بحجم 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 512 جيجابايت طراز UFS 3.1 ويعمل بنظام أندرويد 11.

يحتوي الهاتف على شاشة OLED قياس 6.78 بوصة تعمل بدقة عرض +FHD ومعدل تحديث سرعته 144Hz مغطاة بزجاج Gorilla Glass Victus وشحن سلكي بقوة 65 واط ولكن بدون دعم الشحن اللاسلكي. يبدو أنه هاتف للألعاب من الدرجة الأولى، ولكن بالتأكيد سيكون تحفة فنية للأعمال الثقيلة وتعدد المهام على مدار السنوات القليلة القادمة.

إحدى أهم الفروقات بين هاتف كوالكم وهاتف اسوس هي أن بطارية الهاتف سعتها 4000 ميللي أمبير فقط، مقارنة بهاتف اسوس الذي يتمتع ببطارية سعتها 6000 ميللي أمبير، ولكن البطارية الأصغر في السعة ساعدت الهاتف على أن يكون وزنه خفيف بشكل أكبر من هاتف اسوس. بالإضافة إلى ذلك فهو لا يحتوي على مقبس 3.5 ملم من أجل سماعات الرأس على عكس هاتف اسوس.

هاتف كوالكم إنسايدر يحتوي على عدسة رئيسية بمستشعر مصنوع من سوني IMX686 ودقته 64 ميجابيكسل، جنباً إلى جنب مع عدسة كاميرا العرض الواسع بدقة 12 ميجابيكسل ولكنه يتخلى عن كاميرا الماكرو المخصصة ويستبدلها بكاميرا تيليفوتو بدقة 8 ميجابيكسل مع تقريب بصري x3 وكما ذكرنا منذ قليل هذا المفترس سيتم إطلاقه بجانب سماعة أذن لاسلكية وبعض الملحقات الإضافية بقيمة 1499$.