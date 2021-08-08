تلفاز بشاشة استثنائية ينضم إلى عائلة “سامسونغ”.. فما مواصفاته؟

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن تلفاز جديد بشاشة كبيرة مسطحة، أطلقت عليه The Frame.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية تلفازها الجديد بشاشة مقاس 85 بوصة، مع توفر شاشات بمقاس 43 بوصة.

وسيعمل التلفاز الجديد بمعالج Quantum 4K، وسيحتوي على شاشة OLED بدقة وضوح UHD.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية إمكانية تعليق التلفاز الجديد على الحائط، ليكون مشابهاً للوحات الفنية، كما سيساعد وضع Art Mode إمكانية عرض أعمال فنية ومحتويات أخرى في وضع الغلق.

وأشارت إلى أنّ الإطار الخاص بالتلفاز قابل للتغير لألوان عديدة، ليكون مناسباً لديكور المنزل.

يُذكر أنّ سامسونغ لم تُقدّم أي معلومات حول موعد الطرح التلفاز الجديد، أو سعره.

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