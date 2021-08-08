تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة جديدة مهمة مميزة وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق هدايات القرءان الكريم

سلسله تعني بشرح السورة كاملة وفق المراحلة التالية: التعريف بالسورة، مواضيع السورة، تفسير الآيات، مع لمسات بيانية في سؤال وجواب، وإيضاح العبر من القصص القرءاني.



السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Kulala – نوم كنوم الأطفال

هو تطبيق مميز يقوم بتتبع عادات النوم الخاصة بك، ويساعدك على التخلص من الأرق واتباع عادات نوم سليمة بناءً على الأبحاث العلمية من خلال واجهة استخدام جذابة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

تطبيق ActuFlow – استخدم هاتفك بوعي!

تطبيق مميز يساعدك على تبني عادات صحية فيما يتعلق بطريقة استخدامك لهاتفك الذكي، ومنعك من استخدامه بطريقة غير واعية، التطبيق يساعدك على وضع أهداف واضحة من استخدام الهاتف في الوقت الفعلي وتذكيرك بها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Kompressor لضغط الصور

هو تطبيق مميز يساعدك على ضغط الصور وتقليل حجمها من أجل سهولة إرسالها أو توفير سعة تخزينية أكبر، التطبيق يساعدك على تحديد شدة الضغط والتحكم بأبعاد الصورة، التطبيق يساعد على ضغط الصور حتى 50%.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق German Dictionary – قاموس ألماني

تطبيق مهم لهواة اللغة الألمانية ودارسي تلك اللغة التي تبدو صعبة للكثيرين، القاموس يحتوي على آلاف الكلمات والأفعال في اللغة مع إيضاح معانيها ونطقها وإضافتها للمفضلة للرجوع إليها لاحقاً.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق PlusOne – عداد مميز

تطبيق مهم لا غنى عنه يساعدك على عد ما تود من أشياء وأيام ومقتنيات وتتبع تقدم العد من خلال الرسومات البيانية مع ويدجت مميز للتطبيق على الشاشة الرئيسية.

السعر : مجاني لفترة محدودة