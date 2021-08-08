شركة Honor تطلق هاتف جديد بمواصفات مميزة

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه Play 5T Pro.. وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Helio G80، وواجهة Magic UI 4.0، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD بحجم 6.6 بوصة ودقة عرض FHD Plus، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي فستكون مزدوجة بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي أم الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الأسود والفضي، وستطلقه في الأسواق العالمية بسعر 231 دولار أمريكي.

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