بيع نسخة نادرة من لعبة سوبر ماريو بسعر كبير

شهد مزاد أقامه موقع رالي بيع نسخة نادرة من لعبة سوبر ماريو تعود للعام 1985، بمبلغٍ قياسي وصل إلى 2 مليون دولار أمريكي.

وكان صاحب نسخة لعبة سوبر ماريو براذرز قد اشترى النسخة في أبريل الماضي مقابل 140 ألف دولار أمريكي، قبل أن يبيعها لشخص مجهول مقابل هذا السعر القياسي الذي حطّم من خلاله السعر الذي سجلته نسخة مختومة من لعبة سوبر ماريو 64، قبل أقل من شهر والتي بيعت مقابل 1.56 مليون دولار أمريكي.

وكان العام الحالي قد شهد تحطيم العديد من الأرقام القياسية في ألعاب الفيديو النادرة، حيث بيعت نسخ هذه الألعاب بأسعار وصلت لـ870 ألف دولار في بعض الأحيان.

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