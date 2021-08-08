صياد أمريكي يصطاد سمكة بأسنان بشرية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار صورة لسمكة نادرة من نوع رأس الغنم، التي تملك أسناناً مشابهة للأسنان البشرية.

وكان صياد لم تكشف هويته قد اصطاد السمكة التي يصل وزنها لـ4 كيلو غرامات من شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء قيامه برحلة مع شقيقه، وأكد قيامه بتناول السمكة ووصف مذاقها بالجيد.

وأثارت الصور استغراب رواد مواقع الإنترنت، الذين عبّروا عن خوفهم من أسنان السمكة النادرة.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يصطاد فيها أحدهم سمكة نادرة، إذ سبق للصياد الروسي إليكس كوروبوف اصطياد سمكة بأسنان مخيفة في العام 2014.

يُذكر أنّ سمكة رأس الغنم من الأنواع النادرة، وقد أُطلق عليها هذا الاسم بسبب امتلاكها فماً شبيهاً بفم الخروف.

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