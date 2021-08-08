تسريبات تكشف مواصفات هاتف IQOO الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة IQOO الصينية، عن مواصفات الهاتف الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه خلال الفترة القادمة تحت اسم IQOO 8Pro. وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Snapdragon 888 Plus ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

ومن المتوقع أن تُزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة ES AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ومُعدل تحديث 120 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة مناسبة لصور السيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة.

ولم تكشف التسريبات عن سعة الذاكرة الداخلية والعشوائية، لكنّها أكدت احتواء الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، بالإضافة لاحتوائه على بلوتوث، واي فاي، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات فشلت في التأكد من سعر الهاتف، الذي سيُطلق في الأسواق العالمية يوم 17 أغسطس الجاري.

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