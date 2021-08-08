يُسرا تكشف سبب غيابها عن حضور جنازة دلال عبدالعزيز

عبّرت الفنانة المصرية يُسرا عن حزنها الكبير لوفاة صديقة عمرها الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن الدنيا متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا.

وكشفت النجمة المصرية عن سبب غيابها عن الجنازة، وقالت إنّها تفاجأت بالخبر الحزين، وأنّها كانت في لبنان تقوم بتصوير أحد البرامج، وهذا ما جعلها تغيب عن الجنازة.

وقالت الفنانة المصرية إنّها تواصلت مع ابنة دلال الفنانة دينا سمير غانم في الصباح؛ من أجل الاطمئنان على صحة والدتها قبل أن تُفاجأ بعد ساعات بخبر وفاتها.

وأكدت أنّ الكلمات غير كافية للتعبير عن مشاعرها تجاه صديقة عمرها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي شاركت معها بعدد كبير من الأعمال الفنية.

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