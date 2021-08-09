هونر تطلق سماعة الفئة الاقتصادية Earbuds 2 Lite بتقنية ANC وزمن تشغيل 10 ساعات

بدون شك سماعات شركة هونر – Honor اللاسلكية سماعات رائعة للغاية وفي نفس الوقت أسعارها “معقولة” ومرحب بها على مستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية وسماعة Earbuds 2 Lite ليست استثناءً. ولكن للأسف هي تواجه صعوبة شديدة في منافسة سماعات الأذن اللاسلكية التي تنتجها الشركات الرائدة الكبرى في هذا المجال.

اقرأ أيضاً: أفضل سماعات الرأس التي ننصحكم بشرائها في 2021

ولكن بمجرد استقلال شركة هونر عن هواوي، أعلنت الشركة عن سماعة Earbuds 2 Lite والتي تمتاز بعمر بطارية ملحمي ومزايا أخرى رائعة قد تجعل منها إحدى أفضل سماعات الأذن اللاسلكية للشركة حتى وقتنا هذا.

بطارية سماعة Earbuds 2 Lite تتمتع بسعة 55 ميللي أمبير في الساعة وقادرة على العمل المتواصل لمدة 10 ساعات دون انقطاع، مما تجعلها إحدى أفضل سماعات الأذن اللاسلكية من حيث فترة التشغيل، فإذا نظرنا إلى سماعات سوني الرائدة مثل WF-1000XM4 فهي لا تستطيع العمل إلا لمدة 8 ساعات فقط.

بالإضافة إلى ذلك توفر علبة السماعة ما يصل إلى 32 ساعة إضافية من زمن تشغيل الموسيقى أو 20 ساعة أثناء المكالمات الهاتفية، وبمجرد شحنها لمدة 10 دقائق ستحصل على نسبة شحن 40%. الميزة الرائعة الأخرى أن سماعة Honor Earbuds 2 Lite تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، وهي ميزة استثنائية غير متواجدة في أي سماعة أذن بهذا السعر الرخيص (83$ دولار أمريكي) وتؤكد شركة هونر أن تقنية AI للشبكة العصبية ستعزز من جودة الاتصال في البيئات الصاخبة والمزدحمة.

تحتوي السماعة على مكبرات صوتية authentic and balanced قياسها 10 مم. وفي النهاية سيتم بيع السماعة في العديد من البلدان الأوروبية بسعر 69.90 يورو أي ما يعادل 83$ دولار أمريكي تقريباً. على كل حال هي لم تعد سوى مسألة وقت حتى نتأكد من مزاعم شركة هونر حول جودة سماعة Earbuds 2 ومدى احترافية خاصية ANC في سماعة أذن لاسلكية بهذا السهر الزهيد.