كمامة أكسيد النحاس الطبية.. كمامة مبتكرة مضادة للفيروسات

مع دخول السنة الثالثة على انتشار وباء كورونا ووفاة ما يقارب 2.3 مليون شخص بهذا الوباء، تستمر جهود العلماء بابتكار طرق للوقاية من كورونا والحد من انتشاره على أقل تقدير.

ومع تنوع الكمامات المستخدمة للوقاية وكثرة أنواعها تم ابتكار كمامة أكسيد النحاس الطبية (بالإنجليزية: Copper-oxide Anti-viral Face mask) المميزة بلونها الوردي الطبيعي والحاصلة على أكثر من 30 براءة اختراع، والتي تضمن فعالية أكبر في الوقاية من الإصابة بأمراض كثيرة من ضمنها فيروس كورونا.

تُصنف كمامة أكسيد النحاس ضمن الكمامات المحتوية على النحاس (بالإنجليزية: Copper inside medical face mask) التي تم تطويرها حديثاً.

تعرف في هذا المقال على مميزات كمامة أكسيد النحاس، والفرق بينها وبين الكمامة العادية.

تصميم كمامة أكسيد النحاس المميز

تتميز كمامة اكسيد النحاس باحتوائها على جزيئات أكسيد النحاس الذي يعمل معقم ومضاد للميكروبات، وتعطي جزيئات النحاس اللون الوردي المميز للكمامة. يساعد أكسيد النحاس على القضاء على ما يقارب 99.9% من الفيروسات والبكتيريا الممرضة.

تتكون الكمامة من ثلاثة طبقات:

تحتوي الطبقة الأولى من الكمامة على جزيئات أكسيد النحاس الدقيقة، وتعمل على الإمساك بأية جزيئات ملوثة قد تعبر الكمامة.

تقوم الطبقة الثانية بالإمساك بأية جزيئات صغيرة عبر الطبقة الأولى، وتمنع وصولها إلى الطبقة الثالثة.

تعمل الطبقة الثالثة الملاصقة للأنف والفم على امتصاص الرطوبة والإمساك بأية جزيئات صغيرة وصلت إليها، كما أنها أيضاً مغمورة بأكسيد النحاس مما يضمن فعاليتها في قتل البكتيريا والفيروسات.

تعمل طبقتا الكمامة اللتان تحتويان على أكسيد النحاس على قتل البكتيريا والفيروسات والفطريات، وتمنع أية جزيئات ملوثة من العبور عبر النسيج، كما ثبت أيضاً أن لأكسيد النحاس فعالية ضد فيروس كورونا.

مميزات كمامة أكسيد النحاس

تتميز الكمامة بالعديد من الخصائص نظراً لتصميمها الفريد، نذكر فيما يلي أهم مميزات كمامة أكسيد النحاس:

تحمي من الرذاذ الملوث الذي يحتوي على الجراثيم ( البكتيريا والفيروسات والفطريات)

لا تسبب التهيج والحساسية للبشرة

مكونة من ثلاث طبقات: اثنتان منها مشبّعتان بمادة أكسيد النحاس، في حين أن الطبقة الوسطى الموجودة بين هاتين الطبقتين مكونة من قماش داخلي غير منسوج يبقي الجراثيم بأنواعها عالقة في الطبقة ويقضي عليها عن طريق تغيير البروتينات الحيوية الرئيسة وتثبيط تجميعها البيولوجي ونشاطها

ليس له حد زمني حيث تبقى آمنة للاستخدام طالما أن النسيج سليم ولم يتمزق

حائزة على موافقة مؤسسة الغذاء والدواء

لا تتأثر مادة أكسيد النحاس بالرطوبة، أو التعرق، أو التنفس، أو اللعاب، لذلك فهي تحافظ على فعاليتها لمدة طويلة

غير ضارة للبيئة، وقابلة لإعادة التدوير

مريحة و سهولة في التنفس

القضاء على مخاطر العدوى الذاتية

تعقيم ذاتي

قناع مزدوج حيث يمكن استخدامه على كلا الوجهين

طريقة عمل كمامة أكسيد النحاس

تعتمد طريقة عمل الكمامة على فعالية أكسيد النحاس المضادة للبكتيريا والفطريات، وفعلياً هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه المادة لأغراض طبية.

تم تطوير النسيج المشبع بجزيئات أكسيد النحاس بغرض تغطية جروح العمليات لحمايتها من الالتهاب، وقد أجريت العديد من الدراسات حول فعالية هذا المنتج للوقاية من الالتهاب وانتشار الميكروبات.

أجريت دراسة في جامعة نورث هامبتون (بالإنجليزية: North Hampton) حول فعالية أكسيد النحاس ضد الفيروسات التي تسبب الأمراض الرئوية، وقد ثبتت فعاليته ضد هذه الفيروسات. كما ثبتت أيضاً فعاليته ضد بكتيريا الكليبسيلا الرئوية التي تسبب الالتهاب الرئوي.

