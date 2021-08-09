هواتف ايفون 13 القادمة – أهم المزايا الجديدة المؤكدة وفقاً للتسريبات!

لم يتبق سوى شهر واحد قبل الإعلان عن هواتف ايفون 13 والتي سوف تعتبر تحسيناً إضافياً مبني على هواتف ايفون 12 الحالية. صحيح أن هواتف ايفون 13 لم يتم الإعلان عنها رسمياً إلا أن التسريبات المتلاحقة أكدت قدوم مزايا جديدة بعينها سوف نراها في سلسلة الايفون القادمة.

شاشة بتردد 120 هيرتز

“أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً” هذا المثل ينطبق على هواتف الايفون التي لا تزال حتى الآن تعمل بشاشة تقليدية بمعظل تحديث 60 هيرتز ولم يتغير ذلك حتى مع هواتف ايفون 12 كما كان متوقعاً.



بالنسبة لهواتف ايفون 13 القادمة وخاصة إصدارات الـ “برو” منها ستأتي بشاشة بتقنية ProMotion والتي يصل معدل تحديث الشاشة فيها إلى 120 هيرتز.

هواتف ايفون 13 وايفون 13 ميني يتوقع – للأسف – أن تستمر في اعتماد معدل تحديث 60 هيرتز في الشاشة.

تصميم أكثر سمكاً .. بطاريات أكبر!

هواتف ايفون 13 سوف تكون أكثر سمكاً قليلاً مقارنة بهواتف ايفون 12 الحالية والسبب في ذلك سيكون رغبة أبل في رفع سعة البطارية في الهواتف دون التأثير على التصميم العام للهواتف.

هواتف ايفون 13 المختلفة سوف تزيد ابل سعة البطارية فيها بنسب متفاوتة وهذا بالطبع سوف يؤثر بالإيجاب على عمر البطارية في وجود معدل تحديث الشاشة العالي وشبكات الجيل الخامس 5G.

ابل سوف تعتمد نفس فلسفة التصميم في هواتف ايفون 12 دون تعديلات جذرية أو جوهرية فيها، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه بالنسبة لأبل.

تصغير حجم النوتش

كثيراً ما يتم انتقاد ابل بسبب حجم نتوء الشاشة العلوي “النوتش” وقد يتم تصغير حجمه قليلاً في هواتف ايفون 13 نظراً لاتجاه ابل للاعتماد على حساسات أصغر ونقل السماعات إلى حافة الشاشة وفقاً لبعض المصادر.

كاميرا أفضل

يقال أن ابل سوف تعتمد على مستشفر أكبر للكاميرا في هواتف ايفون 13 هذا يعني أهم شيء حساسية أكبر للضوء وأداء مميز في التصوير الليلي بجانب ما يثار أيضاً حول تبني ابل خاصية التثبيت عبر تحريك المستشعر عوضاً عن العدسات Sensor Shift Stabilization لجعل عملية تثبيت الفيديو والصور أفضل.



كذلك سيتم تطوير الكاميرا واسعة المجال بالاعتماد على فتحة عدسة F/1.8 والاستمرار في وضع مستشعر اللايدار LiDAR في إصدارات البرو.

أداء أفضل بشكل عام

سوف تأتي هواتف ايفون 13 بمعالج محدث من ابل هو A15 مع تحسينات متوقعة في الأداء ودعم الرسوميات والذكاء الاصطناعي، كما سيتم الاعتماد على مودم جدبد لشبكات الجيل الخامس.



هواتف ايفون 13 سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل (سبتمبر) على أن يتم إطلاقها بداية من نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر.

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