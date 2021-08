إحياء رأس السنة الهجرية في المسجد الأقصى المُبارك

أحيا المواطنون الفلسطينيون، اليوم الاثنين، رأس السنة الهجرية الجديدة، بإقامة حفل ديني، في المسجد الأقصى المبارك.

احتفالية في ذكرى الهجرة النبوية في المسجد الأقصى#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى#عام_هجري_جديد_١٤٤٣ pic.twitter.com/cD338o5IJG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 9, 2021

وانتشر المصلون القادمون من القدس وأراضي الـ48 والضفة الغربية في رحاب الأقصى، للمشاركة في الاحتفال الذي دعت إليه دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني قوله، إن شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه خلال هذه المناسبة، هو رسالة للعالم أجمع، إننا مرابطون محافظون على إرثنا، الذي هو حق خالص للمسلمين وحدهم بمساحة 144 دونم ونيّف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين بشكل عشوائي، بالتزامن مع دخولهم وخروجهم من الأقصى.

شاهد: الاحتلال يشدد إجراءاته على المصلين عند أبواب المسجد الأقصى، قبل قليل.#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/mOu0lnJuMI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 9, 2021

