مبيعات هواتف سلسلة سامسونج جالكسي S21 هي الأسوأ منذ سنوات

لا أحد يستطيع أن ينكر أن هواتف سلسلة سامسونج جالكسي S21 هواتف رائعة تقدم قوة صاروخية على صعيد مستوى الأداء وتتمتع بمزايا تقنية رائعة وفي نفس الوقت سعرها كان أفضل من سابقتها، وبالرغم من ذلك هناك مزاعم بأن حصيلة مبيعاتها هي الأسوأ منذ سنوات طويلة.

حيث ظهرت إحصائية Counterpoint الجديدة انخفاضاً ملحوظاً في مبيعات سلسلة جالكسي S21 مقارنة بسلسلة جالكسي S20 وسلسلة جالكسي S10 بل وحتى الهواتف الرائدة من السلاسل الماضية. ويقال بأن هذه النتائج تدق أجراس الإنذار بداخل أروقة شركة سامسونج وأن الشركة تعمل في الوقت الحالي على إجراء مراجعات داخلية للبحث وراء هذا النمو المتضائل.

تشير إحصائية Counterpoint بأن هواتف سلسلة جالكسي S21 استطاعت أن تحقق مبيعات بلغت 13.5 مليون هاتف على مستوى العالم وعلى مدار الستة أشهر الأولى من تاريخ إطلاق السلسلة، وهذا يعني أن هواتف سلسلة جالكسي S20 كانت هي الأفضل بفارق وصلت نسبته إلى 20%، بينما هواتف سلسلة جالكسي S10 تمكنت من تحقيق نتائج أفضل بنسبة 47% في نفس الفترة الزمنية بالضبط منذ إطلاق الشركة لها. يمكنك الاطلاع على الرسم البياني المقدم من شركة أبحاث Counterpoint في الصورة السابقة.

على كل حال يبدو أن شركة سامسونج لم تتمكن من تحقيق أهدافها من خلال سلسلة جالكسي S21، والأسوأ من ذلك أن هناك شائعات تشير إلى أن شركة MediaTek المتخصصة في صناعة رقائق السليكون أخبرت سامسونج أنها لن تتمكن من تلبية طلبات SoC الخاصة بشركة سامسونج نتيجة نقص الرقائق العالمية.

لم يفت الكثير منذ أن أخبرناكم بأن شركة شاومي استطاعت بالفعل أن تحتل المرتبة الأولى كأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم خلال إحصائيات شهر يوليو ويبدو أنها تمكنت بالفعل من الاقتراب من شركة سامسونج عالمياً ولكن ينبغي أن تستمر شاومي بهذا الشكل بالضبط لمدة زمنية لا تقل عن ربع عام بالكامل.

ربما تتمكن شركة سامسونج من تعويض المبيعات السلبية لسلسلة جالكسي S21 من خلال هواتفها القابلة للطي المنتظر الإعلان عنها خلال حدث سامسونج Unpacked يوم 11 أغسطس. على كل حال أغلبنا يعلم بالفعل أن هذه النتائج السيئة في مبيعات سلسلة جالكسي S21 سببها عدم وجود هاتف جالكسي نوت والذي كان يفضل اقتناؤه ملايين المستخدمين من حول العالم.