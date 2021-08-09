استوحي إطلالاتك المميزة للمناسبات من الفنانة نوال الكويتية

تُعرف الفنانة نوال الكويتية بأناقتها اللافتة في اختيار كلمات الأغنيات والألحان، ويتابعها الكثير من الذواقة على المستوى الفني.

وفي المقابل فإن إطلالاتها تحظى بإعجاب عدد كبير من المهتمات بعالم الموضة؛ فهي تختار ما يناسب عمرها كما أنها تحرص على اتباع الخطوط العريضة للباس الخليجي، ولهذا نرى أنها ترتدي في الكثير من المناسبات تصاميم تجمع الفستان والعباءة.

وإذا أردت أن تستوحي أناقتك من أسلوبها الخاص، إليك بعض إطلالاتها.

اختارت الفنانة الكويتية فستانًا بتصميم وسطي يقع بين العباءة والفستان، وقد تمت خياطته من قماش ناعم باللون الأسود مع نقشات ورود راقية باللونيْن الأحمر والأبيض، وأضافت إلى اللوك اكسسوارات ناعمة بيضاء.

لا تتردد نوال الكويتية في ارتداء ملابس بألوان زاهية. إلا أنها تفضل الحفاظ على الهدوء في كل لوك تعتمده، ولهذا اختارت، لحضور إحدى المناسبات، فستاناً طويلاً باللون البرتقالي مزينًا بكشاكش صغيرة متلاصقة. وهو ما ظهر على الأكمام أيضًا.

بدا خيار الفنانة هذه المرة فريدًا بشكل لافت، فقد اختارت فستانًا طغى عليه اللون الأزرق وصمم بجزئه الأسفل من قسمين، وبدا أحدهما بسيطاً فيما زيّن الآخر بالكشاكش، وأضافت إليه حزامًا باللون الأسود وبدت غاية في الرقي والتألق، الإطلالة 4

تبدو هذه الإطلالة مناسبة إلى حد كبير لحضور حفل زفاف. فقد ارتدت نوال فستان سهرة باللون الليلكي الفاتح مع نقشات براقة عند الصدر والكتفين. واللافت أنها اكتفت على مستوى الاكسسوارات بالخواتم، وهكذا جمعت الإطلالة بين البساطة والرقي.

تبدو نوال الكويتية من خلال هذا اللوك أشبه بأميرات الحكايات الخيالية، فقد اختارت فستانًا واسعًا باللون الأحمر القرمزي مع حزام باللون والقماش نفسيهما في الوسط.

ونسقت المظهر مع قلادة بيضاء، فما رأيك؟ هل يمكنك أن تختاري من هذه الإطلالات ما يليق بمناسبتك وأسلوبك الخاص وذوقك؟

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