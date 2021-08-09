وأخيراً بعد انتظار دام لفترة زمنية طويلة، أطلقت شركة OnePlus هاتف OnePlus Nord 2 ليستكمل النجاح الذي حققه الطراز الأول من الهاتف OnePlus Nord خلال العام الماضي. جدير بالذكر أن هاتف OnePlus Nord يستهدف الفئة المتوسطة من المستخدمين بسعر 500$ دولار أمريكي تقريباً.

مما لا شك فيه أن هاتف OnePlus Nord 2 يتمتع بالعديد من المزايا الرائعة والتي رأيناها بالتفصيل على مواقع مراجعات الطرف الثالث. بدءاً من شاشة AMOLED مذهلة بمعدل تحديث 90Hz، مروراً بوحدة تصوير ثلاثية احترافية، وحتى عمر بطارية ملحمي بفضل بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير مع دعم الهاتف لميزة الشحن فائق السرعة بقوة 65 واط.

بدون شك، OnePlus أخرجت كل طاقتها في هذا الهاتف من أجل مستخدمي الفئة المتوسطة. ولكن ماذا لو كنت تريد شيء مختلف عن هاتف OnePlus؟ وهنا سنقول لكم أن لدينا العديد من الخيارات الرائعة التي تستحق التفكير فيها بتمعن قبل التسرع في الشراء. والآن دعونا نستعرض لكم من خلال المقال التالي أفضل 5 هواتف في الفئة المتوسطة بديلة لهاتف OnePlus Nord 2.

1- Poco F3 GT

هاتف Poco F3 GT ليس أفضل هاتف على الإطلاق، ولكن مثله مثل هاتف OnePlus Nord 2 يضع كامل تركيزه على الأداء في الالعاب. كلاً منهما يتمتعان بمعالج قوي من MediaTek طراز Dimensity 1200 ولديه أزرار مخصصة لوضع الالعاب.

ولكن هاتف Poco يتمتع بشاشة AMOLED تعمل بمعدل تحديث سرعته 120Hz قياسها 6.67 بوصة ولديه بطارية ضخمة سعتها 5065 ميللي أمبير. وبالتالي فهو بالفعل أفضل من هاتف OnePlus Nord 2 في العديد من النواحي. بالإضافة إلى ذلك فهو يأتي بوحدة كاميرا ثلاثية أيضاً وهي عبارة عن 64 + 8 + 2 ميجابيكسل.

أيضاً لديه تصنيف على مقاومة الماء IP53. باختصار شديد هو أفضل من ناحية عمر البطارية تحديداً إذا كنت تخطط لشراء الهاتف من أجل ممارسة الألعاب وأنت خارج المنزل. للأسف الهاتف لم يصل بعد إلى الأسواق التجارية ولكن من المتوقع وصوله في أي لحظة خلال الأيام القادمة.

2- Samsung Galaxy A52 5G

إذا كنت من عشاق العملاق الكوري فمن المستحيل أن تندم في أي يوم على اختيارك لهاتف جالكسي A52. هذا الهاتف يعتبر أعلى هاتف في الفئة المتوسطة من حيث المواصفات وهو بالفعل أفضل هاتف في فئة هواتف جالكسي A حتى هذه اللحظة. لحسن الحظ أن لديك شريحة معالجة قوية من كوالكم طراز سناب دراجون 780G.

سيكون لديك شاشة OLED تعمل أيضاً بمعدل تحديث 120Hz ولكن البطارية متشابهة إلى حد كبير مع بطارية هاتف Nord 2 والتي تبلغ سعتها 4500 ميللي أمبير، ومع ذلك هي قد تكون كافية لجميع الاستخدامات الثقيلة على مدار اليوم بدورة شحن واحدة.

الميزة الوحيدة التي تجعل هاتف جالكسي A52 في الصدارة هي ميزة تصنيف مقاومة الماء IP67 والتي يفتقر إليها هاتف Nord 2، بالإضافة إلى أنه سيكون لديك وحدة تصوير رباعية. أما بالحديث عن سرعة الشحن فهي بالتأكيد لن تكون بنفس قوة شحن هاتف Nord 2، حيث تحصل على شحن بقوة 25 واط “تماماً مثل جميع هواتف سامسونج الرائدة”.

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3- OnePlus Nord

إذا كنت تريد هاتف جيد ولكنك ترى أن مبلغ 500$ يعتبر مبلغ كبير جداً على ميزانيتك الحالية، فيمكنك بكل تأكيد النظر إلى الإصدار الأول من سلسلة NORD. هذا الهاتف يحتوي على شريحة كوالكم سناب دراجون 765G وهي في الحقيقة شريحة جيدة جداً للألعاب والتطبيقات الثقيلة، ويتمتع أيضاً بشاشة بمعدل تحديث 90Hz ولوحة عرض OLED.

في نفس الوقت لديك تكوين كاميرا ثلاثي مميز عبارة عن ثلاثة مستشعرات 48 + 8 + 2 ميجابيكسل. بالتأكيد لن تحصل على نفس البطارية المتواجدة في Nord 2، حيث تبلغ سعة البطارية 4115 ميللي أمبير فقط مع دعم الشحن بقوة 30 واط. ومع ذلك نظراً لسعر الهاتف فهو يعتبر صفقة رابحة بكل تأكيد.

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4- Xiaomi Mi 11 Lite 5G

هاتف Mi 11 Lite هو أرخص هاتف في سلسلة Mi 11 ومتوفر منه إصدارين إحداهما 4G والأخر 5G ونسخة 5G تتمتع بمعالج قوي من كوالكم سناب دراجون 780G وبكل تأكيد هذا المعالج قادر على التعامل مع تعدد المهام والتطبيقات الثقيلة بسهولة. في الحقيقة هذا الهاتف صفقة حقيقية خاصة وأن سعره لا يتجاوز 330$ دولار أمريكي على أمازون وهنا نقصد نسخة 4G LTE التي تحتوي على معالج سناب دراجون 732G.

خلال ذلك سيكون لديك بطارية سعتها 4250 ميللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 33 واط وشاشة OLED ضخمة قياسها 6.55 بوصة وبالتأكيد مع معدل تحديث سريع 90Hz. نعم، حتى هذه اللحظة هاتف جالكسي A52 هو الوحيد الذي يدعم شاشة 120Hz وكذلك هاتف Poco F3 GT ولكن كلاهما أغلى بفارق لن يقل عن 150$ تقريباً.

أما بالنسبة للكاميرا فهي عبارة عن وحدة تصوير ثلاثية 64 ميجابيكسل هي عدسة المستشعر الرئيسي، بينما كاميرا العرض الواسع بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 5 ميجابيكسل. سواء ذهبت مع هاتف 4G أو 5G فلديك تصنيف IP53 لمقاومة الماء. وهو تقريباً من أكثر الهواتف نحافة وأخفها وزناً، وهذا في حالة كنت تهتم بمثل هذه الأشياء.

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5- Apple iPhone SE 2020

إذا كانت لديك الدوافع من أجل الانتقال من أندرويد إلى iOS، أو فقط لأنك تريد خوض التجربة وبسعر زهيد، فتأكد أن هاتف iPhone SE 2020 لا يزال يستحق الاهتمام بكل تأكيد. نعم لن تحصل على المزايا المتطورة التي رأيناها في هواتف الاندرويد الخاصة بعام 2021 مثل مزايا الشحن السريع أو سُمك الهاتف أو وحدة التصوير الثلاثية والرباعية، ولكن مع ذلك سيكون لديك امتيازات كثيرة في هاتف iPhone SE.

فعلى سبيل المثال لديك معالج A13 Bionic وهو قادر على “طحن وتدمير” جميع التطبيقات والألعاب التي تقف في طريقه، لديك تصنيف عالي على مقاومة الماء والغبار IP67 وميزة الشحن اللاسلكي ولا ننسى أن هناك ماسح لبصمات الأصابع وهي ميزة رائعة ومرحب بها جداً خاصة وبعد ارتداءنا للأقنعة والكمامات.

للأسف ليس لديك شاشة OLED مثل هواتف الأندرويد السابقة أو معدلات تحديث عالية ولا حتى عمر البطارية الطويل، ولكن مع ذلك نظام العمل البيئي الخاص بشركة آبل من الأمور الرائعة التي تستحق التفكير فيها.

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