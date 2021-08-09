دلال عبد العزيز تترك وصية لابنتيها فما مضمونها؟

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن الوصية التي تركتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز لابنتيها قبل وفاتها.

وقالت الفنانة المصرية إنّ النجمة الراحلة طلبت من ابنتيها أثناء وجودها في العناية المشددة، بالاستمرار في دفع الراتب الشهري الذي خصصته لمجموعة من العائلات المحتاجة.

ووصفت نشوى مصطفى دلال عبدالعزيز بالفنانة الراقية، وقالت إنّها ربّت ابنتيها أحسن تريبة، ودعت لها بالرحمة والمغفرة.

كما عزت نشوى أُسرة الفنانة الراحلة، وطلبت من إيما ودنيا سمير غانم الصبر، وقالت إنّ فقدان الأب والأم في فترة قصيرة أمر صعب جداً.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد فارقت الحياة عن عمر ناهز 61 عاماً، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وذلك بعد مرور أشهر على إصابتها به.

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