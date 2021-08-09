شركة زيبليز الصينية تُطلق ساعة مناسبة للاستخدامات الشاقة

رفعت شركة زيبليز الصينية النقاب عن ساعة جديدة مناسبة للاستخدامات الشاقة، أطلقت عليها اسم Staros.

وزودت الشركة الصينية الساعة بشاشة لمس IPS مقاس 1.32 بوصة بدقة وضوح 360*360 بيكسل.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومتها الماء وفق معيار AMT5، وبقدرتها على تحليل جودة النوم، وتسجيل النشاط اليومي، بالإضافة لاحتوائها على مستشعر لقياس معدل نبضات القلب، ونسبة الأوكسجين في الدم، إلى جانب بوصلة، ومقياس الضغط الجوي.

وتحتوي الساعة على بطارية بسعة 550 ميللي أمبير تجعلها تعمل لمدة تتراوح من 25 إلى 40 ساعة، عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي، ومقياس الضغط الجوي، بالإضافة لإمكانية تسجيل المسافة المقطوعة.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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