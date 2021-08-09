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“درب الشعر” أغنية جديدة لحسين الجسمي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية رومانسية جديدة حملت اسم درب الشعر.

وتعاون السفير المفوض في العادة في هذه الأغنية مع الشاعر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمُلحن القدير فايز السعيد، والموزع نور هاشم، في حين تولّى جاسم محمد عملية المكساج والماستر.

وحصدت الأغنية آلاف المشاهدات بعد فترة قصيرة من عرضها على موقع يوتيوب، وعلى جميع المحطات الخليجية والعربية، ومتاجر الموسيقى العربية، حيث تفاعل معها عشاق الجسمي بشكلٍ كبير، وعبّروا عن سعادتهم بالنمط الجديد الذي اتّبعه الفنان الإماراتي في الأغنية الجديدة.

يُذكر أنّ النجم الإماراتي أحيا خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات بحضور الجماهير، وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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