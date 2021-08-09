تحديث iOS 15 – كيف سيحسن من التقاط الصور على الايفون؟

واحدة من المزايا الخفية في تحديث iOS 15 هي بعض التحسينات المهمة التي أدخلتها ابل في بعض التطبيقات الافتراضية في النظام ومنها تطبيق الكاميرا الذي تحسن أداؤه في بعض جوانب الإضاءة.

من المعروف أن أداء الكاميرا يحدده بالأساس المواصفات الفنية والتقنية لها بما في ذلك الحساس والعدسات لكن هناك جانب آخر مهم للغاية وهو المعالجة التي تتم على الجهاو بواسطة معالج الصور Image signal Processor المعروف اختصاراً بـ ISP.

ابل قررت أن تخطو خطوة إيجابية فيما يتعلق بطريقة معالجة الصور من خلال النسخ التجريبية لتحديث iOS 15 الجديد وهو iOS 15 Beta 4.

إزالة توهج العدسات من الصور = جودة أفضل

التحسين الجديد الذي أضافته ابل للتحديث التجريبي الذي سوف يصدر قريباً عبارة عن تحسين جودة الصور من خلال إزالة توهج العدسات الذي يجعل الصور تحتوي على شوائب غير لطيفة.



هذه الميزة اكتشفها المستخدمون بالصدفة بعد تجربة تطبيق الكاميرا إذ لم تعلن عنها أبل أو تروج لها بشكل رسمي.

تستطيع رؤية الفارق الذي أحدثه تحديث iOS 15 في نسخته التجريببة الرابعة من خلال الصورتين المرفقتين: الصورة الأولى قبل المعالجة، والصورة الثانية بعد التعديل والمعالجة علماً بأن تلك العملية تتم بشكل تلقائي.