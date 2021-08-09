شاومي تستعد لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة

أكدت شركة شاومي الصينية استعدادها لطرح هاتف جديد ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير، أطلقت عليه Redmi 10.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج HelioG88 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android11، وواجهة MIUI12 وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض FullHD، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية،

و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة، وستصل مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ 8غيغا بايت، وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات، بينما لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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