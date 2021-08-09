منوعات

شجاعة قِط تحمي صاحبه من هجوم الدب

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لقطّ يحمي صاحبه من هجوم دبّ مفترس، حيث قام القط الأسود فاسيا باتخاذ وضعية الهجوم فور رؤيته الدب، قبل أن يقوم بإطلاق أصوات تحذيرية في محاولة منه لإخافة الدب.

وقال صاحب القط فاسيا إنّ الدب حاول مباغتة القط من خلال قيامه بمجموعة من الحركات الهجومية، إلّا أنّ القط ظلّ واقفاً في مكانه، الأمر الذي أجبر الدب على الفرار من المنطقة بشكلٍ سريع، وعبّر صاحب القط عن إعجابه بشجاعة قطه الذي أنقذ حياته من هجوم الدب المفترس.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على شجاعة القط الذي لم يخشَ مواجهة حيوان مفترس يفوقه قوةً وحجماً.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك