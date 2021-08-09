شجاعة قِط تحمي صاحبه من هجوم الدب

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لقطّ يحمي صاحبه من هجوم دبّ مفترس، حيث قام القط الأسود فاسيا باتخاذ وضعية الهجوم فور رؤيته الدب، قبل أن يقوم بإطلاق أصوات تحذيرية في محاولة منه لإخافة الدب.

وقال صاحب القط فاسيا إنّ الدب حاول مباغتة القط من خلال قيامه بمجموعة من الحركات الهجومية، إلّا أنّ القط ظلّ واقفاً في مكانه، الأمر الذي أجبر الدب على الفرار من المنطقة بشكلٍ سريع، وعبّر صاحب القط عن إعجابه بشجاعة قطه الذي أنقذ حياته من هجوم الدب المفترس.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على شجاعة القط الذي لم يخشَ مواجهة حيوان مفترس يفوقه قوةً وحجماً.

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