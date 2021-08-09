“توتر عالي” يدفع قصي خولي لتغيير ملامحه

نشر الفنان السوري قصي خولي فيديو جديداً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية.

وظهر قصي خولي بالفيديو بشوارب عريضة وبدون ذقن، لتُناسب الشخصية التي سيلعبها في مسلسله الجديد “توتر عالي”، حيث بدا وكأن النجم السوري أجرى عملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة بعملية التكساس.

ومن المتوقع أن يُنهي قصي تصوير مشاهده في المسلسل الذي سيلعب بطولته وسيتولى عملية الإشراف عليه خلال سبتمبر القادم، وسيتكون العمل من عدّة مواسم، وسيتألف كلّ موسم من 7 حلقات فقط، وسيتم تصويره في مصر، لبنان، وأوروبا وهو من تأليف بسيم الريس، وإخراج سيف الدين سبيعي.

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