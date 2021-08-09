جديد Honor الصينية.. سماعة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة

أزاحت شركة Honor الصينية الستار عن سماعة جديدة بميزة إلغاء الضوضاء، أطلقت عليها Honor Earbuds 2 Lite.

وستضم السماعة الجديدة ميكرفوناً في كل جهة من جهات السماعة لدعم إلغاء الضوضاء النشطة، وستعمل بمحرك 10 مم.

وتتميز هذه السماعة ببطاريتها التي تعمل لمدة 10 ساعات في حال تم تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء، و32 ساعة في حال تم إيقاف هذه الميزة.

وأكدت الشركة الصينية، أنّ شحن السماعة لمدة 10 دقائق يجعلها تعمل لمدة 4 ساعات.

يُذكر أنّ Honor ستُطلق السماعة الجديدة في كلّ من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، فنلندا وإسبانيا مقابل 70 يورو، على أن تطلقها لاحقاً في باقي أنحاء العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية