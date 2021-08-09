طبيب روسي: إمكانية الإصابة بكورونا بعد التطعيم ممكنة بأعراض أخف

أكد الطبيب الروسي جيورجي سابيغو اختصاصي الأمراض الباطنية، إمكانية الإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على التطعيم.

وأشار الطبيب الروسي إلى أنّ التطعيم يُخفض احتمال الإصابة بكورونا بشكلٍ كبير لكنّه لا يلغيه، وأوضح أنّ التطعيم يجعل أعراض الإصابة بكورنا أخف، حيث تظهر على شكل سعال، زكام، ارتفاع درجة حرارة الجسم، بالإضافة للشعور بآلام في المفاصل، وضيق بسيط في التنفس.

وأكد أنّ تلقي الجرعة الأولى من اللقاح تساعد على تخفيف شدة المرض بشكلٍ كبير، وأنّ الجرعة الثانية من اللقاح تساعد تخفف الأعراض بشكلٍ أكبر.

ودعا الناس للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، لأنّ مسار الفيروس يكون شديداً لدى الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم.

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