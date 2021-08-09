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يعيش بإبرة في كبده دون أن يدري

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن الرّسام البريطاني تيري بريستون يعلم أنّ الألم الذي عانى منه في كبده، سببه إبرة خياطة اخترقت جسده قبل 15 عاماً.

واكتشف الرسام البريطاني الأمر عندما ذهب للمستشفى بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب البنكرياس، حيث أظهرت الصور التي التقطها الأطباء لكبده وجود الإبرة التي يصل طولها لـ5.7 سم منذ العام 2006.

وأكد الأطباء عدم قدرتهم على إجراء العلمية نظراً لخطورتها الكبيرة، وقالوا إنّ الألم الذي يعاني منه نفسي وبدأ يشعر به بعد اكتشاف الإبرة.

من جانبه قال تيري إنّه لا يعلم كيف تسللت الإبرة لكبده، وتوقعت أنّ تكون دخلت أثناء وجوده بحالة سكر.

يُذكر أنّ الأطباء أكدوا عدم تأثير الإبرة على حياة المريض، وطلبوا منه نسيان وجودها وعدم التفكير فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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