متسلق أمريكي يفقد حياته أثناء تسلقه جبلاً فرنسياً

فقد متسلق أمريكي لم تُكشف هويته، حياته أثناء تسلقه جبل مون بلان الفرنسي، بعدما سقط في قاع صدع على ارتفاع 4500 متر أثناء طريق الوصول إلى القمة.

وقالت وحدات الإنقاذ الجبلي إنّ الرجل البالغ من العمر 65 عاماً لم يعُد إلى المأوى الجبلي الذي كان يأوي إليه، الأمر الذي دفعهم للبحث عنه قبل أن يتم العثور على جثته في الطريق إلى القمة.

وأشارت الوحدات الموجودة في شاموني إلى أنّ الحادث وقع لعدم خبرة المتسلق في المنطقة، وأبدت استغرابها من قيام بعض المتسلقين المحترفين من تسلق القمة بدون دليل محلي يرشدهم للطريق السليم.

يُذكر أنّ وحدات الإنقاذ لا تزال تبحث حالياً عن متسلق كوري جنوبي، فُقد في المنطقة ذاتها خلال الفترة الماضية.

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