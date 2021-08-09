سوني اليابانية تستعد لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة

أشارت بعض التسريبات الواردة من داخل شركة سوني اليابانية، إلى استعداد الشركة اليابانية لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Xperia 5III.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 888 5G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وستُزود الشركة اليابانية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض 1080*2520 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل بخاصية التعرف على الوجوه، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 أو 256 غيغا بايت، قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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