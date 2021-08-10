نانسي عجرم وإد شيران ينضمان لحملة تبرعات كورونا لصالح الهند

قررت النجمة اللبنانية نانسي عجرم التعاون مع المغني البريطاني إد شيران وأسطورة موسيقى الروك ميك جاغر من أجل قضية إنسانية.

من المقرر أن ينضم الفنانون إلى أكثر من 100 نجم عالمي وبوليوود للمساعدة في جمع الأموال لجهود الإغاثة في مواجهة كوفيد خلال عيد استقلال الهند.

سيشارك عازف الجيتار الأمريكي نيل رودجرز والممثل الهندي أرجون كابور أيضًا في حملة جمع التبرعات.

وقال المنظمون إن الحملة التي تحمل مسمى “نحن للهند.. إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش”، إنها تهدف إلى المساعدة في مواجهات تداعيات كوفيد، وتوفير تدابير وقائية حيوية ضد موجات المستقبل.

سيتم بث الحدث مباشرة على فيس بوك في 15 أغسطس في الساعة 6 مساءً، ويهدف إلى جمع 3,5 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية والمعدات الطبية وسط الوباء المستمر، سيتمكن المشاهدون من التبرع تفاعلاً مع الحدث.

وستشارك كل من عجرم وشيران وجاغر، وكذلك المغنية الاسكتلندية آني لينوكس والملحن الحائز على جائزة الأوسكار أ. ر. رحمن.

سيتم التبرع بجميع عائدات الحدث، الذي يستضيفه ممثل بوليوود راجكومار راو ، إلى منظمة غير ربحية توفر إمدادات الأكسجين لمرضى كوفيد في الهند وإنشاء مراكز تطعيم لمكافحة انتشار الوباء ، ضمن أشياء أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية