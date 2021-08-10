شاومي تُهنئ جميع الفائزين بدورة ألعاب أولمبيات طوكيو وتمنحهم هاتف Mi 11 Ultra

شاومي تُهنئ جميع الفائزين بدورة ألعاب أولمبيات طوكيو – مما لا شك فيه أن هاتف شاومي الرائد Xiaomi Mi 11 Ultra يعتبر أحد أفضل هواتف الشركة حتى هذه اللحظة من حيث المواصفات التقنية والسعر المنافس الذي يضعه في مرتبة أفضل مقارنة بهواتف الشركات المنافسة الأخرى مثل OnePlus 9 Pro أو حتى سامسونج جالكسي S21 Ultra.

ولكن ماذا لو كنت تتمنى امتلاك هاتف شاومي الرائد Mi 11 Ultra ودون أن تدفع في المقابل أي ثمن له؟ حسناً، على الأقل يمكنك الفوز بميدالية واحدة في دورة ألعاب أولمبيات طوكيو. في الحقيقة لسنا متأكدين حتى هذه اللحظة هل شاومي تُهنئ جميع الفائزين من جميع بقاع أنحاء العالم بهاتف Mi 11 Ultra أم أن هذه الجائزة الرائعة مقتصرة فقط على الفائزين من أصحاب الجنسية الهندية!

على كل حال لقد أعلن أعلن مانو كومار جاين مدير قسم شاومي الهند أن جميع الفائزين بأي ميدالية رابحة في دورة ألعاب أولمبيات طوكيو سيريح هاتف شاومي Mi 11 Ultra.

ومع ذلك سيتم إهداء فريق هوكي الرجالي هاتف Mi 11X والذي هو في الأساس Redmi K40 / Poco F3 المُعاد تسميته والذي يحتوي على شريحة سناب دراجون Snapdragon 870 وشاشة مذهلة بلوحة عرض OLED تعمل بمعدل تحديث سرعته 120Hz بدقة FHD+ ووحدة تصوير ثلاثية في الخلف بدقة 48 + 8 + 5 ميجابيكسل وبطارية سعتها 4520 ميللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

ولكن لو أردت رأيي الشخصي فبالتأكيد جائزة Mi 11 Ultra هي الأفضل، حيث يحتوي الهاتف على أحدث وأقوى شرائح كوالكم الرائدة طراز سناب دراجون Snapdragon 888 مع شاشة OLED بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120Hz ووحدة تصوير خلفية مذهلة بدقة 50 + 48 + 48 ميجابيكسل بالإضافة إلى شاشة صغيرة لصور السيلفي.

كل هذا وبالإضافة إلى بطارية سعتها 5000 ميللي أمبير مع شحن سلكي فائق السرعة بقوة 67 واط ودعم لميزة الشحن اللاسلكي. جدير بالذكر أن هاتف Mi 11 Ultra هو أول هاتف من شاومي يحصل على تصنيف IP68 للحماية من الماء والغبار.

على كال حال هذا الهاتف قيمته تقريباً 900$ دولار أمريكي، بينما هاتف Mi 11X تكلفته 440$ دولار تقريباً وأي منهم يعتبر قيمة رائعة ولا يسعنا سوى أن نقول مبروك لجميع الفائزين في دورة ألعاب أولمبيات طوكيو 2021.