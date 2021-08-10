أكثر من يوم.. معلومة صادمة عن أطول مباراة كرة سلة

تجمع لاعبو كرة السلة من نيويورك وكندا في صالة رياضية في نيويورك في خضم محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول مباراة كرة سلة.

بدأت الفرق، المكونة من طلاب المدارس الثانوية والجامعات من جميع أنحاء غرب نيويورك والمدارس القريبة عبر الحدود في كندا، المحاولة يوم الجمعة في أكاديمية ناردين في بوفالو.

قال نيك ريفيلاس، منظم المحاولة، إنه بدأ مع بعض الأصدقاء ممارسة لعبة كرة سلة سنويًا لجمع الأموال لأسباب تتعلق بالصحة العقلية بعد انتحار صديق مقرب، هو ديفين وارنج .

قال نيك ريفيلاس: منذ ست سنوات ، بدأت في إدارة لعبة كرة سلة في الحي وقد كان نوعًا من المتعة التي يجتمع بها جيراننا في الممر.

وأضاف: “وبعد ذلك، على مر السنين، أصبح الأمر نوعًا ما وسيلة لجمع التبرعات الضخمة، ليس فقط لجمع الأموال من أجل الصحة العقلية، ولكن أيضًا للتوعية”.

قال ريفيلاس إن الوقت المطلوب للفوز في المباراة هو 120 ساعة ، 1 دقيقة ، 7 ثوان، حيث يتوقع أن تستمر المباراة حتى مساء الأربعاء.

وأضاف أن محكمًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية سيكون متاحًا للتحقق من الرقم القياسي.

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