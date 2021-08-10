ابل تبدأ في بيع أجهزة ايباد برو 2020 معادة التجديد بسعر أرخص!

أجهزة ايباد برو هي الأفضل والأعلى أداءً والأغلى سعراً بين أجهزة الايباد وإذا كنت تود الحصول على أحدها بسعر أرخص يمكنك الآن شراء ايباد برو إصدار 2020 معاد التجديد Refurbished من ابل بسعر يبدأ من 600 دولار أمريكي.

إصدار 2020 من أجهزة ايباد برو لم يعد متاحاً الآن في الأسواق نظراً لإطلاق السلسلة الجديدة لعام 2021 منذ أشهر قليلة.

أجهزة الايباد معادة التجديد التي تطرحها ابل للبيع تعتبر أرخص ثمناً بنحو 200 إلى 350 دولار أمريكي تقريباً مقارنة بأسعار الإصدارات الجديدة في السوق، وهذا يتوقف على السعة التخزينية وقياس الشاشة هل هو 11 إنش أو 12.9 إنش.

أجهزة الايباد معادة التجديد التي طرحتها ابل عبر متجرها الرسمي على الإنترنت هي كالآتي:

Refurbished 11-inch iPad Pro 2020 (128GB, Wi-Fi) $609

Refurbished 11-inch iPad Pro 2020 (256GB, Wi-Fi): $689

Refurbished 11-inch iPad Pro 2020 (512GB, Wi-Fi): $859

Refurbished 12.9-inch iPad Pro 2020 (128GB, Wi-Fi): $749

Refurbished 12.9-inch iPad Pro 2020 (512GB, Wi-Fi): $999

تذكيراً بمواصفات أجهزة ايباد برو إصدار 2020 ، فقد تم إطلاقها في شهر مارس 2020 بشاشة بقياس 11 و 12.9 إنش ومعالج ابل A12Z وكاميرا خلفية ثنائية بمستشعر اللايدار LiDAR الليزري. لاحقاً كشفت ابل عن أجهزة ايباد برو 2021 بمعالج ابل M1 الجديد وشاشة من نوع mini LED لإصدار 12.9 إنش.

ما هي أجهزة الآيباد معادة التجديد Refurbished ؟!

أجهزة الآيباد معادة التجديد Refurbished هي أجهزة مستعملة تم إرجاعها إلى آبل بواسطة المشترين بسبب وجود عيب مصنعي فيها ، أو يقوم المستخدمون بإرجاعها لآبل لكن ليس لعيب أو خلل فيها لكن ضمن “برنامج الاستبدال” الذي يتيح لهم الحصول على إصدار جديد من الجهاز في مقابل إرجاع الجهاز القديم ضمن ضوابط محددة.

تقوم آبل بإصلاح تلك الأجهزة و استبدال المكونات التالفة و إعطائها هيكلاً خارجياً جديداً ثم تقوم بإعادة طرح تلك الأجهزة للبيع سواء في متاجرها الرسمية أو متجرها على الإنترنت أو المحلات التجارية و الإلكترونية المعتمدة ، لكن بسعر أرخص و تلك الميزة الأفضل فيها.

يمكنك استعراض الأجهزة معادة التصنيع و معرفة أسعارها من خلال متجر آبل الإلكتروني المخصص لذلك عبر هذا الرابط .