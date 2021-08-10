تسريب أبرز وأهم مواصفات هاتف شاومي المنتظر للفئة الاقتصادية ريدمي 10 – Redmi 10

هواتف سلسلة ريدمي X من أكثر هواتف شركة ريلمي شهرة في جميع أنحاء العالم والتي تقدم تجربة قوية جداً لمستخدمي الفئة الاقتصادية والمتوسطة. كانت سلسلة Redmi 9 هي أحدث ما أنتجته شركة شاومي، ولكننا الآن بصدد اكتشاف العديد من التسريبات المتعلقة بسلسلة Redmi 10.

قام المُسرب Ishan Agarwal بنشر صور جديدة على موقع تويتر مُدعياً بأنها صور هاتف شاومي المنتظر ريدمي 10 وذكر في تغريدته أنه تم تسريب مواصفات الهاتف من خلال أحد مراكز البيع بالتجزئة في سنغافورة. على كل حال يبدو أننا أمام هاتف مميز موجه لمستخدمي الفئة الاقتصادية والذي امتاز بعدة أوجه اختلاف أساسية عن هاتف ريدمي 9.

حيث تمت ترقية الكاميرا الرئيسية بعدما كانت تعمل بمستشعر دقته 13 ميجابيكسل أصبحت تعمل من خلال مستشعر دقته 50 ميجابيكسل، وهناك توقعات تشير إلى أن هذا المستشعر هو من تصنيع شركة سامسونج طرازJN1 50MP والذي يستهدف هواتف الميزانية المحدودة. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي عبارة عن مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل على شكل فتحة مثقوبة من الأمام في مركز منتصف الهاتف من أجل التقاط صور السيلفي.

ولكن الترقية المميزة التي حصل عليها هاتف ريدمي 10 هي الشاشة الجديدة. فبعدما كانت شاشة هاتف ريدمي 9 عبارة عن لوحة عرض LCD بدقة FHD+ قياس 6.53 بوصة، أصبحت شاشة ريدمي 10 عبارة لوحة عرض LCD FHD+ قياس 6.5 بوصة ولكن بمعدل تحديث سرعته 90Hz. هذه الميزة ستكون مُرحب بها جداً لفئة هواة ألعاب الهواتف المحمولة.

تقريباً هذا هو كل شيء عن هاتف شاومي المنتظر، حيث يحتوي هاتف ريدمي 10 على نفس طراز شريحة المعالجة بالضبط المتواجدة في هاتف ريدمي 9 وهي طراز Mediatek Helio G88 SoC وبالتأكيد هو لن يختلف كثيراً عن Helio G80 SoC، جنباً إلى جنب مع بطارية ضخمة بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقوة 18.

أضافت التسريبات إلى أن حجم ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجارام مع سعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت، ولكن نعتقد أنه سيكون هناك طرازات أقل قليلاً مثل 4 جيجارام و 64 جيجابايت لذاكرة التخزين.

لا توجد لدينا أي معلومات حول كيفية تسعير الهاتف ولكن نظراً لأن هاتف ريدمي 9 تم بيعه بقيمة 175$ دولار أمريكي في أوروبا، فنعتقد أنه سيكون هذا هو نفس سعر هاتف ريدمي 10 بمجرد إطلاقه. على كل حال سوف نوافيكم بكل ما هو جديد حول هاتف ريدمي 10 المميز لأصحاب الميزانيات المحدودة.