ماغي بوغصن تشوّق جمهورها للجزء الثاني من مسلسل “للموت”

نشرت الفنانة اللبنانية، ماغي بوغصن، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً من كواليس الجزء الثاني من مسلسل “للموت”.

وعلّقت النجمة اللبنانية على الصورة بالقول: “للموت 2 قريبًا”، كما قامت بوضع إشارة إلى مخرج العمل فيليب أسمر، ومؤلفته ندين جابر.

وحظيت التغريدة بإعجاب عشّاق النجمة اللبنانية، الذين عبّروا عن شوقهم لمشاهدة الجزء الثاني من المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول.

وكانت الشركة المنتجة قد فندّت، في وقتٍ سابقٍ، الشائعات التي انتشرت والتي حول اقتصار الجزء الثاني على حلقات عدة فقط، وقالت إنّ الجزء سيكون شبيها بالجزء الأول وسيتكون من 30 حلقة.

يذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل “للموت” عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كلٍّ من محمد الأحمد، خالد القيش، ماغي بوغصن، ودانييلا رحمة.

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