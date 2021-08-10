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كبش ذهبي يُباع بسعر قياسي في إيرلندا

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مزاد علني أقيم في إيرلندا الشمالية بيع كبش ذهبي يدعى “لوفالك”، بسعر قياسي وصل إلى 52 ألف دولار أمريكي.

وتمت عملية البيع عن طريق ريتشارد توسون، الذي تمكن من بيع الكبش بهذا الرقم الكبير، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي بلغ 38 ألف يورو.

وعبّر تومسون عن سعادته ببيع الخروف، البالغ من العمر سبعة أشهر، بهذا الرقم الكبير، وقال إنّ الحصول على هذا المبلغ كان بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة.

يُشار إلى أنّ خروف “لوفالك” ينتمي إلى سلالة سوفولك التي تعدّ من أكثر سلالات الأغنام شهرة في إيرلندا الشمالية، وتحظى بشعبيةٍ كبيرةٍ في البلاد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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