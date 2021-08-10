كبش ذهبي يُباع بسعر قياسي في إيرلندا

شهد مزاد علني أقيم في إيرلندا الشمالية بيع كبش ذهبي يدعى “لوفالك”، بسعر قياسي وصل إلى 52 ألف دولار أمريكي.

وتمت عملية البيع عن طريق ريتشارد توسون، الذي تمكن من بيع الكبش بهذا الرقم الكبير، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي بلغ 38 ألف يورو.

وعبّر تومسون عن سعادته ببيع الخروف، البالغ من العمر سبعة أشهر، بهذا الرقم الكبير، وقال إنّ الحصول على هذا المبلغ كان بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة.

يُشار إلى أنّ خروف “لوفالك” ينتمي إلى سلالة سوفولك التي تعدّ من أكثر سلالات الأغنام شهرة في إيرلندا الشمالية، وتحظى بشعبيةٍ كبيرةٍ في البلاد.

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