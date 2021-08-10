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سيف نبيل يُطلق أغنية لإعلان “كوكا كولا”

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح النجم العراقي، سيف نبيل، على حسابه الرسمي في إنستغرام، أغنيةً جديدةً حملت اسم “على إيقاعك”.

وتعدّ الأغنية الجديدة بمثابة إعلان لشركة “كوكا كولا” العالمية، وفرعها في العراق، وظهر فيها سيف نبيل، وهو يغني بحماسة كبيرة، وسط تأثيرات بصرية نُفذّت بتقنية وتكنولوجيا عصرية.

وحظي العمل بإعجاب عشّاق النجم العراقي الذين أثنوا عليه، وقاموا بإعادة نشر الإعلان لمرات عدة على صفحاتهم في مواقع الإنترنت.

وكان النجم العراقي قد شارك في إعلانٍ سابق لشركة “كوكا كولا”، حقّق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

يُذكر أنّ سيف نبيل أطلق قبل مدة أغنية “ما أكدر أنساك”، والتي حقق من خلالها مشاهداتٍ عديدةً على يوتيوب، حيث تصدرت قوائم الأغاني الأكثر استماعًا في الوطن العربي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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