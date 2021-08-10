قرية إسبانية تُطالب بإدراج الدردشات الليلية على قائمة التراث

تسعى قرية “ألغار”، الواقعة في جنوب إسبانيا؛ إلى إدراج طقوسها الصيفية على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

ويقوم سكان القرية في الفصل الحار بطقس ليلي صيفي مميز، يقومون من خلاله بنقل الكراسي إلى الشوارع؛ من أجل إجراء الدردشات والمحادثات في الهواء الطلق.

وقال رئيس بلدية القرية، كارلوس سانشيز ،والتي يصل عدد سكانها إلى 1400 نسمة، إنّ هدفهم من هذه المطالبات؛ حماية العادات المنتشرة في بلدتهم من الاندثار، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدّ كارلوس سانشيز أنّ سكان القرية التي يطلق عليها “القرية البيضاء” نسبةً للون أبنيتها، اعتادوا على القيام بهذا التقليد منذ مئات السنوات.

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