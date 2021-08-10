سامسونغ تُطلق نسخةً مطورةً من هاتف Galaxy A12

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن نسخة مطورة من هاتف Galaxy A12 أطلقت عليها Galaxy A12 Nacho.

وسيَنبض بداخل هذا الهاتف معالج Helio P35، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية جهازها الجديد بشاشة مقاس 6,5 بوصات، ودقة عرض 720 × 1600 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية؛ فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستَتراوح الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف ما بين 32 و128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب يطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فستَصل سعتها إلى 3 و4 غيغا بايت.

وسيَحتوي الجهاز على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 17 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، شريحة NFC، ومنفذ 3,5 للدفع الإلكتروني.

يُذكر أنّ سامسونغ ستُطلق هاتفها الجديد بسعر يتراوح ما بين 160 و190 دولارًا أمريكيً.

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