غوغل تستعد لطرح هاتف يعمل مع شبكات الجيل الخامس

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة غوغل الأمريكية استعداد الشركة لطرح هاتف جديد يعمل مع شبكات الجيل الخامس ستطلق عليه Pixel 5a.

ومن المتوقّع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765 5G، ونظام تشغيل أندرويد، ومعالج رسوميات Adreno 620.

وستزوّد الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6 بوصات، ودقة عرض 1080×2340 بيكسل، ومعدل تردد 90 هرتز، ومعدل سطوع 432 شمعةم.

وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستكون مزدوجة بدقة 16 و12 ميغا بيكسل.

وتصل مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف لـ 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4080 بيكسل تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط والشحن العكسي باستطاعة 12 واط، ومنفذ USB 3.1، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات فشلت في الكشف عن سعر الهاتف، الذي سيُطلق في الأسواق العالمية خلال سبتمبر القادم.

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