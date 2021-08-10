ايفون 13 برو – تسريبات جديدة للكاميرا قبل الإعلان الرسمي!

شهر واحد فقط تبقى على الإعلان الرسمي عن هواتف ايفون 13 ومع اقتراب ذلك تزداد وتيرة التسريبات والشائعات إلا أن ما ينشره موقع بلومبيرج الإخباري الأمريكي يستحق منا أن نتوقف عنده.

موقع بلومبيرج نشر بعض المعلومات حول بعض المزايا الاحترافية الحصرية التي سوف تقتصر فقط على كاميرا هاتفي ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس.

وضع البورتريه في الفيديو

في هواتف الايفون منذ ايفون 7 بلس وهناك وضع البورتريه الذي يتيح للمستخدم التقاط الصور مع تشويش الخلفية، هذه الميزة يبدو أنها لن تكون فقط مقتصرة على الصور بل ستشمل أيضاً مقاطع الفيديو تماماً مثل الكاميرات الاحترافية.



بحسب تقرير بلومبيرج، فإن تلك الميزة قد تسميها ابل الفيديو السينمائي Cinematic Video وسوف تعتمد على حساس العمق لعمل ذلك التأثير مع إعطاء المستخدم الخيار للتحكم في شدة التشويش المراد في الخلفية.

خاصية ProRes

ميزة أخرى سوف تكون متاحة في هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس وهي أيضاً متعلقة بتصوير الفيديو سوف تعرف باسم ProRes وهي كما يشير الاسم سوف تتيح تصوير الفيديو بجودة أعلى مع خيارات أكثر عند تحرير الفيديو، مشابهة تقريباً لميزة ProRaw التي رأيناها في هواتف ايفون 12.

الفلاتر والمؤثرات

عند تعديل الصور و وضع الفلاتر فيها سوف تكون هناك خيارات أكثر بدلاً من تطبيق الفلتر على كامل الصورة سوف يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في معالج الجهاز لعمل التاثيرات على أجزاء من الصورة كالأشخاص فقط مثلاً.

تقرير بلومبيرج أكد على تسريبات سابقة حول سلسلة ايفون 13 مثل تصغير حجم النوتش، ورفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هيرتز، واعتماد مزايا أخرى جديدة مثل ميزة الشاشة الدائمة Always On Display. من المقرر الإعلان عن هواتف ايفون 13 في شهر سبتمبر وإطلاقها بدايةً من شهر أكتوبر المقبل.