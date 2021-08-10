شركة Meizu تطلق ساعة ذكية وهذه مواصفاتها

رفعت شركة Meizu الصينية النقاب عن ساعة ذكية بتصميم مشابه لساعة آبل أطلقت عليها Meizu Watch.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear1400، ومعالج رسوميات Adreno 504.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة AMOLED مقاس 1.78 بوصة بدقة عرض 448*368 بيكسل، ومعدل سطوع 450 شمعةم تقريباً.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذه الساعة 8 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل1 غيغا بايت.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 430 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، مستشعر لقياس معدل نبضات القلب، معدل لقياس النشاط البدني.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية