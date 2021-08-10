دراسة أمريكية تربط بين السباحة وصحة الدماغ

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء أمريكيون من جامعة ماري هاردن بيلور الأمريكية دور السباحة في تحسين الوظائف الإدراكية للدماغ.

وقام الباحثون بإجراء دراستهم على مجموعة من الفئران التي كانت تسبح لمدة ساعة يومياً قبل أن يتم إطلاقها في متاهة لأداء تمرين الذاكرة بعد 7 أيام من التدريب.

وأثبتت الدراسة تحسن الذاكرة قصيرة المدى والطويلة المدى لدى الفئران، حيث قلّت الأخطاء التي ارتكبتها أثناء مرورها بالمتاهة.

وبرر الباحثون الأمر بدور السباحة في كبح التهابات الحصين، ومنع موت الخلايا، بالإضافة إلى تقليلها من الآثار المعرفية للشيخوخة، وتقليل الأضرار المرتبطة بالإجهاد، واستعادة الاتصالات العصبية في الدماغ.

وأكدّ الباحثون بأنّ فعالية السباحة تفوق بشكلٍ كبيرٍ فعالية الجري وركوب الدرجات.

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