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دراسة أمريكية تربط بين السباحة وصحة الدماغ

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء أمريكيون من جامعة ماري هاردن بيلور الأمريكية دور السباحة في تحسين الوظائف الإدراكية للدماغ.

وقام الباحثون بإجراء دراستهم على مجموعة من الفئران التي كانت تسبح لمدة ساعة يومياً قبل أن يتم إطلاقها في متاهة لأداء تمرين الذاكرة بعد 7 أيام من التدريب.

وأثبتت الدراسة تحسن الذاكرة قصيرة المدى والطويلة المدى لدى الفئران، حيث قلّت الأخطاء التي ارتكبتها أثناء مرورها بالمتاهة.

وبرر الباحثون الأمر بدور السباحة في كبح التهابات الحصين، ومنع موت الخلايا، بالإضافة إلى تقليلها من الآثار المعرفية للشيخوخة، وتقليل الأضرار المرتبطة بالإجهاد، واستعادة الاتصالات العصبية في الدماغ.

وأكدّ الباحثون بأنّ فعالية السباحة تفوق بشكلٍ كبيرٍ فعالية الجري وركوب الدرجات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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